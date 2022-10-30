Санкт-Петербург, 30 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Робот для реставрации и копирования картин любого уровня сложности представлен на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ТАСС разработчик робота, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Краски

Робот восстанавливает или копирует картины, нанося на полотно мазки по заданному алгоритму. На первом этапе система работает только с акриловыми красками, далее разработчики рассчитывают перейти на масло.

Каримов рассказал, что новая разработка отличается от имеющихся аналогов возможностью смешивания цветов в любом сочетании. На создание одной картины у робота уходит около недели, примерная стоимость установки составляет около 200 тыс. рублей.

Разработчики рассчитывают, что в будущем эти роботы смогут использоваться для реставрации или копирования картин любого типа сложности. Для точного воспроизведения и восстановления картин потребуется использовать аутентичные краски, что станет возможным благодаря машинному обучению для каждого типа краски.