Тбилиси, , 19:43 — REGNUM Очередной грузинский наёмник был убит в зоне проведения СВО, сообщает 30 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

Грузинский боевик погиб в результате артиллерийского обстрела неподалёку от города Артёмовск (Бахмут) на территории ДНР.

Его имя пока не известно ни журналистам, ни грузинским властям.

Напомним, что после начала СВО было убито 23 гражданина Грузии, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВФУ. А всего с 2016 года погибли 29 грузинских боевиков.