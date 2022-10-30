Тбилиси, 30 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Очередной грузинский наёмник был убит в зоне проведения СВО, сообщает 30 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

Грузинский боевик погиб в результате артиллерийского обстрела неподалёку от города Артёмовск (Бахмут) на территории ДНР.

Его имя пока не известно ни журналистам, ни грузинским властям.

Напомним, что после начала СВО было убито 23 гражданина Грузии, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВФУ. А всего с 2016 года погибли 29 грузинских боевиков.