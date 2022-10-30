Берлин, 30 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. По здравоохранению Германии ударил энергетический кризис, и из-за перебоев в поставках в аптеках часто не бывает важных лекарств, также есть трудности с рабочим инвентарём, используемым медицинским персоналом каждый день. Об этом 30 октября сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Цитата из к/ф «Приключения Питкина в больнице». Реж. Роберт Эшер. 1963. Великобритания «Врач»

Отмечается, что, по данным крупного поставщика медицинского оборудования Praxisdiens, цены на расходные материалы и медицинский рабочий инвентарь в стране в третьем квартале продолжали увеличиваться. При этом на 1,22% подорожали дезинфицирующие средства и на 1,33% — хирургические расходные материалы и одноразовые инструменты, на 0,59% — на лабораторные принадлежности.

Также указывается, что такой рост цен обусловлен, помимо роста цен на сырьё, ростом затрат на транспортировку, на электроэнергию, а кроме того, в Praxisdiens такой причиной также считают пандемию коронавируса, так как последняя всё ещё влияет на спрос и определяет рыночные цены.

Помимо того, уточняется, что крупный поставщик медицинского оборудования уверен, что такое повышение цен — это только начало и они могут ещё вырасти в ближайшие месяцы. В то же время, по данным компании, ведущие частную практику врачи более страдают от повышения цен, чем бюджетные медицинские учреждения, и хотя, на данный момент большую часть издержек несут поставщики, это всё равно ударит по покупателям.

Кроме того, добавляется, что, помимо возросших затрат на расходные материалы, здравоохранение из-за энергетического кризиса сталкивается с подорожанием электроэнергии и отопления, что практически не освещается в СМИ, как и трудности во многих других важных областях экономики ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября антиправительственный митинг прошел на Вацлавской площади в центре чешской столицы Праги.