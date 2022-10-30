Улан-Удэ, 30 октября 2022, 11:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ шестилетнего ребёнка покусали собаки. Инцидент произошёл вечером 29 октября в посёлке Сосновый бор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете городского хозяйства.
«На место оперативно выехала группа отлова. Вчера дополнительно зашли два экипажа отлова, сотрудники администрации района, участковый. Отловили трех собак, которых сегодня покажут по фото ребёнку для опознания», — рассказали в комитете.
Как отмечается, ребёнок не смог описать напавших на него животных.
По факту нападения проверку организовала прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить исполнение местными властями законодательства по обращению с безнадзорными собаками.