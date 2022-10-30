Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ шестилетнего ребёнка покусали собаки. Инцидент произошёл вечером 29 октября в посёлке Сосновый бор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете городского хозяйства.

Собака Dineshraj Goomany

«На место оперативно выехала группа отлова. Вчера дополнительно зашли два экипажа отлова, сотрудники администрации района, участковый. Отловили трех собак, которых сегодня покажут по фото ребёнку для опознания», — рассказали в комитете.

Как отмечается, ребёнок не смог описать напавших на него животных.

По факту нападения проверку организовала прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить исполнение местными властями законодательства по обращению с безнадзорными собаками.