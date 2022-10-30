Москва, 30 октября 2022, 11:18 — REGNUM Правительство России дополнило перечень недружественных стран. Об этом 30 октября отмечается в распоряжении правительства РФ.
В новый список вошли еще 11 Британских заморских территорий, в том числе острова Святой Елены, Вознесения и Бермуды, Фолклендские острова.
Изначально в перечне было три подконтрольных Британии территории — остров Ангилья, Гибралтар, Британские Виргинские острова.
Теперь все 14 Британских заморских территорий, поддержавших санкции против РФ, входят в перечень недружественных стран.