Иркутск, , 11:12 — REGNUM В Иркутске ночью 30 октября во время снегопада коммунальные службы проводили противогололедную обработку улиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уборка снега в Иркутске Администрация Иркутска

Было задействовано около 30 специализированных машин. Утром люди и техника приступили к уборке снега.

«Сейчас на уборке города задействовано 25 единиц комбинированных дорожных машин, тротуароуборочной техники и вспомогательного транспорта и 150 человек», — добавили в мэрии.

По словам исполняющего обязанности директора «ИркутскАвтодора» Василия Ефремова, на предприятии сформирован запас песко-соляной смеси, произведена отладка оборудования и техники в преддверии зимы.