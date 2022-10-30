Луганск, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки. Об этом 30 октября сообщила Народная милиция.

ВСУ Официальное интернет-представительство Зеленского

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава, 2 артиллерийские установки, 9 бронетранспортеров, 8 единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Накануне ВСУ за сутки потеряли до 50 человек личного состава в ЛНР.