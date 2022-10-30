Прага, 30 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Детей беженцев с территории б. УССР дискриминируют одноклассники в школах Чехии, также он являются потенциальным объектом травли в стране, так как «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе». Об этом 30 октября сообщает издание Aktuálně. cz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах детям [с территории б. УССР] их одноклассники устраивают травлю», — говорится в сообщении.

Также указывается, что староста чешского поселка Тетин Матей Главаты написал на своей странице в соцсетей, что такого рода проблем с детьми беженцев с территории б. УССР «много» и часто при этом дело «даже доходит до физической расправы».

Кроме того, издание приводит несколько историй, когда школьников с территории б. УССР травили, заставляя их слушать гимн России и наплевав им в тетрадь.

При этом Главаты уточнил что считает причиной такой ненависти к детям беженцев с территории б. УССР соответствующее отношение к ним родителей. При этом указывается что эксперты считают, что это происходит из-за того, что такие дети «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что беженцам с территории б. УССР дали меньше месяца на выселение из отеля, в котором им предоставили жильё, в шотландском селе Киллин.