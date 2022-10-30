Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Самолёт-носитель Roc американской компании Stratolaunch совершил первый полёт с макетом суборбитального гиперзвукового аппарата. Об этом сообщает портал Space.com.

Самолёт-носитель Stratolaunch (сс) Robert Sullivan

Компания Stratolaunch разрабатывает систему воздушного запуска с 2011 года. Первоначально планировалось, что самолёт-носитель будет использоваться для запуска ракет Pegasus XL, позже его переоборудовали для запуска суборбитальных гиперзвуковых аппаратов Talon.

Stratolaunch Roc, являющейся самолётом с самым длинным крылом в истории авиации, уже совершил несколько испытательных полётов. В ходе последнего из этих испытаний он впервые был поднят в воздух с макетом будущей полезной нагрузки.

Самолёт-носитель совершил полёт над пустыней Мохаве на юго-западе США. Он оставался в воздухе более 5 часов, достигнув высоты 7 тыс. метров.

В Stratolaunch сообщают, что гиперзвуковые транспортные средства Talon будут использоваться в интересах правительства США, коммерческого сектора и научных организаций.

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