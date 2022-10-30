Улан-Удэ, 30 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ ночью 30 октября выпал снег, на улицы города выведена специальная техника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Пескоразбрасыватель в Улан-Удэ, Бурятия

С семи утра к подсыпке проезжей части приступили четыре пескоразбрасывателя. По словам директора комбината по благоустройству Владимира Соснина, усилия в первую очередь направлены на подсыпку опасных участков.

«Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. В настоящее время мы продолжаем работу», — рассказал чиновник.

Власти города в связи с этим просят автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.