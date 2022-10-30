30 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что Россия прорабатывает практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке теракта в Чёрном море

Елизавета Коробова, , 11:19 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке террористического акта в Чёрном море.

Москва & Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

«МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению [киевских] военных, о чём заявило Минобороны России», — заявила Захарова.

«Такие вещи мы прощать точно не будем, они виноваты и за свои террористические действия международного масштаба ответят», — указывает Иосиф Л.

Многие пользователи считают, что Великобритания осуществила акт прямой агрессии против Российской Федерации, а значит, такое с рук спускать нельзя. Граждане уверены, что одним из первых шагов должен стать дипломатический разрыв с государством, которое устраивает террористические акты на территории нашего государства.

«Нужны ответные меры на агрессию Великобритании! И срочно! Хотя бы разрыв дипотношений. Может, что-то ещё. Решать, конечно, МИДу, но дипломатический ответ нужен обязательно! А военные, со своей стороны, пусть дадут свой ответ! Возможно, и экономический тоже! Но если есть доказательства, спускать им с рук такое больше нельзя!» — поделилась своим мнением Лариса Д.

Некоторые комментаторы считают, что действия Великобритании дают нам право воспринимать их как объявление войны.

«Нам объявили войну? Или как это понимать — «проработает ответ»?» — не понимает Мария М.

«Почему атаку на Черноморский флот называют терактом? Его же государственные структуры устроили, которые в Киеве и Лондоне находятся. Это объявление войны», — указывает Максим Б.

Часть людей полагает, что одним из справедливых ответов на агрессию может стать полное прекращение поставок энергоносителей в Европу и Великобританию.

«Пора уже свет во всей Европе отключать», — считает Олег М.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

«Надо полностью перекрыть поставки Западу наших нефти и газа. Тогда экономика ЕС и в том числе Англии рухнет полностью уже этой зимой. За Россией правда! Нам не надо их бояться», — пишет Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что выход России из «зерновой сделки» — это существенный ответ, но недостаточный, учитывая тяжесть совершённого преступления со стороны киевских террористов и их британских кураторов.

«А затравочка перед ответом уже поступила: разорвана сделка по зерну, и теперь возобновляется полная блокада портов киевского неонацистского режима», — написал Андрей П.

«Главное, что Россия терактом на теракт отвечать не будет. Ибо простые люди ни в чём не виноваты. Да и чем мы лучше будем этих ублюдков? Россия выше этого, но ответ будет крайне жёстким. Тут уж не стоит ждать от нас поблажек, как раньше. Кончилось наше терпение», — написал Даниил В.

Нашлись и те, кто призвал Москву вспомнить про российских олигархов, которые предали Родину и теперь работают на нашего врага.

«А можно первым делом ответить российским олигархам, укатившим в Лондон, которые теперь спонсируют теракты против России и поддерживают киевских нацистов?» — спрашивает Валентина С.

Напомним, 29 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке террористического акта в Чёрном море. Такое сообщение было опубликовано на сайте ведомства.