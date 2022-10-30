, 10:48 — REGNUM В данный момент ещё есть надежда на консенсус в вопросе зерновой сделки. Об этом 30 октября рассказал источник в Стамбуле.

«На данный момент ясности нет», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, какова судьба зерновой сделки, у которой срок действия закончится 19 ноября.

При этом источник указал, что пока на фоне сложившихся в этом вопросе условий ещё есть возможность того, что сделка будет продлена.

«Надежды пока есть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал, что с призывом о пересмотре решения о приостановке своего участия в зерновой сделке обращается к России Европейский союз.