Луганск, , 10:43 — REGNUM ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское ЛНР. Об этом 30 октября сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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«В результате артиллерийского удара получил серьезные повреждения мост через р. Красная в н. п. Краснореченское, расположенного севернее Кременной», — отметил он.

Данный мост использовался исключительно гражданским населением. До обстрела инженерное сооружение было в аварийном состоянии.