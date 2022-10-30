Кемерово, , 10:43 — REGNUM Трёх финансовых нелегалов в Кемеровской области включили в предупредительный список Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального отделения Центробанка РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комиссионные магазины, по словам управляющего отделением Сергея Драницы, маскировались под ломбарды и незаконно предлагали клиентам получить деньги в короткие сроки. При этом полученный у граждан залог магазины могли продать в любое время.

«Легальный ломбард может продать залог только в том случае, если клиент не вернул деньги вовремя, и не раньше, чем через месяц после окончания срока действия договора», — отметил управляющий.

Сергей Драница добавил также, что выдавать займы и кредиты могут организации, у которых есть лицензия или специальное разрешение от Банка России. Всего в предупредительный список включены более 7 тыс. компаний по всей стране.