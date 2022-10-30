Брюссель, 30 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. С призывом о пересмотре решения о приостановке своего участия в «зерновой сделке» обращается к России Европейский союз. Об этом 30 октября сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уведомление об обеспокоенности касательно обеспечения безопасности движения торговых судов в Чёрном море направила координатору ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле адмиралу Амиру Абдулле российская сторона.