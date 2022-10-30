Астана, , 10:38 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за того, что не получила соответствующих разрешений от авиавластей РФ.

Так, авиакомпания отменила рейс Астана — Новосибирск 30 октября, также приостановила рейсы по направлениям: Усть-Каменогорск — Новосибирск, Астана — Новосибирск.

По данным Qazaq Air, отмена связана с «невыдачей разрешения авиационных властей РФ на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

Qazaq Air предложила пассажирам полный возврат стоимости билетов.