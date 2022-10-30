Сеул, 30 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. До 22 человек увеличилось общее количество граждан других стран, погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает агентство Рёнхап.

Kamal Hamid Давка

Также указывается, что, по информации южнокорейского минобороны, во время давки также погибли трое военнослужащих и ещё четверо пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до трёх человек возросло количество погибших в результате массовой давки в Сеуле граждан России.