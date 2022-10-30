Москва, 30 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. России не по пути с некрофильством, считает сенатор Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Да, культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времен Средневековья. Но неужели нам с некрофильством по пути?» — задает он вопрос в телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что около 150 человек перенесли остановку сердца в Сеуле из-за давки на вечеринках по случаю Хэллоуина, и у этого события не только «полицейская» составляющая.

Он также выступил против отмечания Хэллоуина в России.

«А вот организовывать дьявольские утехи в период, когда наши бойцы, рискуя жизнью, борются в бывшей УССР с нечистью (шайтанами), которая обрела форму неонацизма и смертоносной русофобии, приличным людям негоже. Сказанное полагаю вопросом не только сугубо религиозным, но и морально-нравственным, особенно важным в период отечественной духовной мобилизации», — отметил Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, свыше 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести в результате давки по случаю Хэллоуина в районе Итхэвоне, в которой погибли 150 человек, получили власти Сеула.

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