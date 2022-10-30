Манила, 30 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 932 тыс. человек оказались затронуты тайфуном «Налджи» на Филиппинах. Об этом 30 октября передает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

В результате погибли 48 человек, 40 — ранены, 22 — числятся пропавшими без вести.

Более 550 зданий повреждены, 160 — полностью разрушены.

Нанесен ущерб инфраструктурным объектам, в частности шести аэропортам.