Тайфун «Налджи» затронул 932 тыс. человек на Филиппинах
Манила, 30 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 932 тыс. человек оказались затронуты тайфуном «Налджи» на Филиппинах. Об этом 30 октября передает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Филиппины
В результате погибли 48 человек, 40 — ранены, 22 — числятся пропавшими без вести.
Более 550 зданий повреждены, 160 — полностью разрушены.
Нанесен ущерб инфраструктурным объектам, в частности шести аэропортам.