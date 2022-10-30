Кызыл, , 10:28 — REGNUM В Туве в рамках частичной мобилизации призвали 700 человек. Об этом рассказал зампред Госдумы, бывший глава республики Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизованные из Тувы прошли подготовку в Новосибирске Телеграм-канал Шолбана Кара-оола

Половина мобилизованных, по его словам, проходит подготовку в Новосибирске. 29 октября политик встретился с бойцами перед их отправкой на фронт.

«Это мои земляки, которые пойдут под пули ради нас, ради своей Родины. Поэтому они заслуживают с нашей стороны искреннего и справедливого отношения к себе и своим семьям. Нельзя их ранить равнодушием и высокомерием, надо делать все, чтобы дух их был на высоте», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кызыле проводили мотострелковый батальон, сформированный из мобилизованных жителей республики. Бойцы проходили подготовку на базе 55-й мотострелковой бригады.

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