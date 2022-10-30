30 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова бизнесмена Евгения Пригожина, который объявил о создании в России «ЧВК Вагнер Центра», который будет заниматься развитием оборонных технологий.

Светлана Рыбина, , 11:04 — REGNUM Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что в Санкт-Петербурге был создан «ЧВК Вагнер Центр», который будет заниматься развитием оборонных технологий, в том числе и в IT-сфере, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», — рассказал бизнесмен.

«Респект Пригожину!» — написала Елена О.

Многие пользователи высоко оценили планы Пригожина о развитии площадки для укрепления обороноспособности нашего государства. Граждане считают, что именно такие бизнесмены заставляют народ верить в то, что далеко не все представители крупного капитала в России продали душу Западу.

«Ого! Ну, успехов в таком начинании! Если это всё пойдёт на оборону нашей страны, ей в пользу, тогда я всех нас поздравляю!» — пишет Полина Ю.

«Спасибо Пригожину! Вот он точно переживает за Россию и сопли не жуёт, как некоторые. Эх, побольше бы таких людей было, способных организовывать», — написала Наташа Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что в сложившихся условиях нашему государству нужна любая помощь. Тот формат поддержки, который формирует Пригожин, людям кажется сверхэффективным, потому что бизнесмен, по их мнению, чётко понимает, кто для нас враг и как с ним следует бороться.

«Очень интересно, конечно. Думаю, для нашей страны, с точки зрение укрепления её безопасности, такое будет крайне полезно», — поделился своим мнением Иосиф Л.

«Альтернатива Вооружённым силам РФ и оборонному комплексу — правильное дело. Даже если у тебя нет танков и самолётов, можно создавать что-то другое, но не менее полезное», — отметил Денис М.

Российская армия Министерство обороны РФ

Часть людей полагает, что создание частных структур, которые формируют, по сути, параллельные государственным вооружённые силы, включая даже элементы оборонного комплекса, может представлять угрозу, поскольку в этой ситуации отсутствует единоначалие, а значит, вероятны конфликты государственных и частных интересов.

«Только государство. Никакие частные компании не должны развивать оружие и потом использовать его на своё усмотрение», — считает Сергей П.

«Возьмите, как пример, американские военные корпорации. Они напрямую зарабатывают на военных конфликтах, имея в Конгрессе своих высокопоставленных чиновников (инвесторов). Они кровно заинтересованы в том, чтобы были военные конфликты», — подметил Алексей О.

Нашлись и те, кто всё-таки видит в Пригожине спасение для России, от чего граждане хотят, чтобы подобные ему люди взяли в руки как можно больше функций в государстве, которые, по мнению людей, не работают, как следует.

«Надеюсь, Пригожин ещё займется и пропагандой, потому что на данный момент бандеровское ЦИПСО куда лучше нашей. Методики наших пропагандистов — позорище, раздражающее обычных людей», — указывает Sergio G.

Напомним, 29 октября пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» заявление своего руководителя Евгения Пригожина о том, что в Санкт-Петербурге был создан «ЧВК Вагнер Центр», который будет заниматься развитием оборонных технологий, в том числе и в IT-сфере.