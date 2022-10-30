Луганск, 30 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В результате детонации неизвестного взрывного устройства в Краснодонском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) один мирный житель погиб и одна мирная жительница пострадала. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Pixabay.com Взрыв

Отмечается, что взрыв прогремел 29 октября в районе села Пархоменко в Краснодонском районе региона.

«В лесопосадке в районе населенного пункта Пархоменко при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывную травму) получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1962 года рождения», — говорится в сообщении и добавляется, что «от полученных травм мужчина скончался при транспортировке» в медучреждение.

Также указывается, что пострадавшая женщина в данный момент госпитализирована. По факту произошедшего ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Италии в рамках пятого пакета военной помощи Киеву передало 20−30 самоходных артиллерийских установок M109L.