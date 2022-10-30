Москва, , 10:24 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Москве 30 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Первый снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первой половине дня столица будет оставаться в теплом секторе атлантического циклона, а во второй половине скажется влияние и прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада. Станет холоднее, чем ночью, ожидается штормовой ветер.

Кратковременные осадки пройдут в виде ливневых дождей, а к вечеру местами возможен мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в порывах — до 17 м/с.

Днем будет до +6 градусов. Атмосферное давление — 736 мм рт. ст.