Москва, 30 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Россия готова полностью заместить зерно с территории б. УССР на мировом рынке, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить [киевское] зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 млн тонн отечественных зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки, привел данные сенатор.

«Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада — антироссийские санкции — действительно работают, вот только против голодающих людей в мире», — констатировал парламентарий.

Он также напомнил, что как минимум 50 стран критически зависят от российского зерна, включая беднейшие государства Африки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России падают цены на закупку зерна. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке еще в августе предложила увеличить объем закупок в интервенционный фонд.

В то же время в Госдуме отмечают проблемы из-за использования зарубежных семян. Депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия») в мае направила письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где просит предпринять меры, позволяющие минимизировать бюрократические процедуры и финансовые затраты селекционных центров и семеноводческих хозяйств.

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