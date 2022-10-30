Пекин, , 10:21 — REGNUM Наблюдавшийся два года дефицит микросхем сохраняется только в отдельных отраслях промышленности. Об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на данные института исследования рынка полупроводниковой промышленности ICwise.

Микросхема (сс) blickpixel

Проблема нехватки микросхем возникла после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Возникновению дефицита компонентов способствовал рост спроса на смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства.

Эксперты ICwise выяснили, что в настоящее время эта проблема стала неактуальной для большинства секторов отрасли. В частности, производители смартфонов накопили запасы чипов, достаточные для поддержания производства в течение шести месяцев. При этом на рынке наблюдается падение спроса на мобильные устройства.

Дефицит чипов более не наблюдается и в секторе персональных компьютеров. В этом сегменте также наблюдается снижение спроса и падение поставок. Во втором квартале 2022 года производители поставили 72 млн персональных компьютеров, что на 13% меньше показателей предыдущего года.

Аналитик ICwise Се Жуйфэн объяснил, что проблема дефицита сохраняется только в сегменте чипов для автомобильной промышленности. Он добавил, что на этот сектор приходится не более 10% от общего спроса на чипы, тогда как на мобильные устройства и персональные компьютеры — более 50%.