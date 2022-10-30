Вашингтон, 30 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. США должны способствовать урегулированию кризиса на территории б. УССР путем переговоров. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest (США) Хью Де Сантис.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

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По его мнению, именно Белый дом способен «надавить» на Киев, чтобы «активизировать замерший переговорный процесс».

«Вашингтон и его союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец боевым действиям и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами [б. УССР]», — отмечается в сообщении.

«В меняющемся мировом порядке, в котором Америка больше не доминирует, Штатам необходимо делать трудный выбор в таких кризисах», — добавил Де Сантис.