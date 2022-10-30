Сеул, 30 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Свыше 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести в результате давки в районе Итхэвоне, в которой погибли 150 человек, получили власти Сеула. Об этом 30 октября сообщает агентство Рёнхап.

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Отмечается, что по состоянию на 15:00 (09:00 мск) властями Сеула было получено 3757 заявлений о пропавших в результате давки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданин Узбекистана погиб во время давки в Сеуле.