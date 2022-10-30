Москва, 30 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра. Об этом 30 октября следует из данных прогностической карты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами 15−20 м/с действует до 21:00 мск 31 октября.

Из-за ожидаемой непогоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.