Москва, 30 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил самые важные законы, рассмотренные в октябре, и назвал самых активных парламентариев.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Подводя итоги работы палаты парламента за октябрь, Володин выделил законы о ратификации договоров между Российской Федерацией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России, а также федеральные конституционные законы об образовании новых субъектов в составе страны.

«Все фракции Государственной думы единогласно поддержали решение президента защитить жителей Донбасса. Депутатам предстоит принять законы и сформировать единое правовое поле для полной интеграции новых регионов в состав России», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Спикер Госдумы также выделил работу комитета Госдумы по обороне за подготовку законопроектов, направленных на поддержку солдат и офицеров, добровольцев, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции.

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Самыми активными парламентариями в зале пленарных заседаний, по версии Володина, были Максим Топилин («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР), Олег Нилов (СРЗП) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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