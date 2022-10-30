Иркутск, 30 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Банковские вклады жителей Иркутской области по данным на 1 сентября 2022 года превысили 350 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального отделения Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Средняя доходность счетов и срочных вкладов до одного года в региона Сибири составляла 5%, а вкладов сроком более года — 6,8%. Для сравнения, в 2021 году показатели были ниже — 3,8% и 5,7% соответственно.

Заместитель управляющего финансовым учреждением Екатерина Моисеева напомнила иркутянам, что с 1 октября в договорах по вкладам на первой странице должны быть прописаны самые важные условия.

«В ней указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — добавила она.