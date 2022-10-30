Вашингтон, 30 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Помощь волонтёра в ходе голосования на промежуточных выборах в Конгресс США попросил во время процедуры голосования американский президент Джо Байден. Трансляция голосования велась в YouTube-канале MSNBC.

Gage Skidmore Джо Байден

Действующий американский лидер пришёл на выборы в городе Уилмингтон (штат Дэлавер) со своей 18-летней внучкой Натали Байден и у него возникла заминка, когда он должен был поставить свою подпись на регистрации, и в это время ему помогла сотрудница.

После этого президент США проследовал в кабинку для голосования, выходя из которой отметил, что смог отдать свой голос не без помощи волонтёров.

Отметим, промежуточные выборы в Конгресс США официально состоятся 8 ноября. Не предыдущих выборах 222 места в нем получила Демпратия страны и ещё 213 — Республиканская партия