Херсон, , 09:56 — REGNUM В течение ближайшего времени вооружённые формирования нацистского режима Киева могут попытаться начать широкомасштабное наступление на Херсонскую область. Об этом 30 октября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наёмников. Но наша армия тоже стягивает силы», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Стремоусов подчеркнул, что в настоящее время ситуация на линии фронта контролируется российскими военными и уточнил, что также в регионе создано несколько линий эшелонированной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве 29 октября проводили мотострелковый батальон, сформированный из мобилизованных жителей республики.