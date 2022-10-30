Херсон, 30 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени вооружённые формирования нацистского режима Киева могут попытаться начать широкомасштабное наступление на Херсонскую область. Об этом 30 октября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наёмников. Но наша армия тоже стягивает силы», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Стремоусов подчеркнул, что в настоящее время ситуация на линии фронта контролируется российскими военными и уточнил, что также в регионе создано несколько линий эшелонированной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве 29 октября проводили мотострелковый батальон, сформированный из мобилизованных жителей республики.