Барнаул, , 09:55 — REGNUM Предприятия фармацевтической промышленности Алтайского края в 2022 году увеличили объём производства лекарств и биологически активных добавок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По данным Алтайкрайстата, за девять месяцев объём производства лекарственных препаратов вырос на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за три квартала 2022 года в процентах составил 118,4% к аналогичному периоду прошлого года», — добавили в правительстве.

С начала года в Госреестре лекарственных средств зарегистрировано 51 наименование лекарственных средств, из которых 44 наименования лекарств и 7 наименований фармацевтических субстанций.