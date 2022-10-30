Москва, , 09:49 — REGNUM Блокировки домена t. me не требовала от Роскомнадзора Генеральная прокуратура РФ. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Телеграм

«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t. me», — говорится в сообщении.

При этом накануне в реестре Роскомнадзора появились данные о том, что домен t. me блокирован по требованию Генпрокуратуры, однако затем в РКН заявили, что блокировка доступа к Телеграм исключена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерства разведки и разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявило, что США используют социальные сети в качестве оружия информационной войны против иранских властей