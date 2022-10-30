Вашингтон, 30 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Такер Карлсон — ведущий телеканала Fox News — напомнил о юмористическом номере Зеленского «Игра на рояле без рук».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Журналисты телеканала обсуждали выступление британского комика-трансгендера Джордана Грея, начавшего танцевать в голом виде, а потом играть на синтезаторе. Галлахер напомнил, что нечто подобное в 2016 г. делал Зеленский.

«Зеленский, будучи комиком, играл в пародии на рояле», — отметил он.