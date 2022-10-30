Москва, 30 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Сохранение контактов членов семьи в смартфоне под очевидными названиями, указывающими на родственную связь, повышает риск стать жертвой мошенников. Об этом рассказала директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская агентству «Прайм».

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Бобровская напомнила, что злоумышленники могут получить доступ к контактам на мобильном устройстве потенциальной жертвы. Позже эта информация может использоваться в различных схемах мошенничества.

Как правило, такие схемы включают методы социальной инженерии — манипулирования людьми с целью совершения каких-либо действий. Например, мошенники могут сообщать о ложных ДТП или других ситуациях, в которые якобы попал человек.

Эксперт объяснила, что в этом случае мошенники стараются связаться с родственниками человека, пострадавшего от утечки данных. Задача злоумышленников сильно упрощаются, если члены семьи записаны в контактах мобильного устройства под очевидными названиями.

«И если представить, что с украденного телефона раздается звонок родителям и им сообщают, что их ребенок, например, попал в ДТП, то вряд ли в первые минуты кто-то вспомнит про уловки мошенников», — отметила Бобровская.

При этом она признала, что возможность быстрой связи с родственниками человека может быть важна в некоторых случаях. Например, если человек попадает в больницу в результате реального, а не вымышленного ДТП.