Кызыл, 30 октября 2022, 09:45 — REGNUM В Туве 29 октября проводили мотострелковый батальон, сформированный из мобилизованных жителей республики. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Они отправляются для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Это обеспечение безопасности и защиты нашей Родины», — отметил он.
По его словам, бойцы после мобилизации прошли месячную военную подготовку на базе 55-й мотострелковой бригады. Владислав Ховалыг пожелал им выполнить с честью свой долг и возвращаться с победой.
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