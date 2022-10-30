Кызыл, 30 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Туве 29 октября проводили мотострелковый батальон, сформированный из мобилизованных жителей республики. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Проводы мобилизованных в Туве

«Они отправляются для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Это обеспечение безопасности и защиты нашей Родины», — отметил он.

По его словам, бойцы после мобилизации прошли месячную военную подготовку на базе 55-й мотострелковой бригады. Владислав Ховалыг пожелал им выполнить с честью свой долг и возвращаться с победой.

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