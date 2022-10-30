Вашингтон, 30 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Теракт боевиков ВСУ в Севастополе, который стал причиной выхода России из «зерновой сделки», был проведен Киевом для того, чтобы попытаться обеспечить себе военный успех до зимы, когда боевые действия будут осложнены плохой погодой. Об этом 30 октября говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что киевский режим молчит по поводу неудавшейся попытки теракта в Севастополе, в результате которой Россия вышла из «зерновой сделки».

Также указывается, что до этого Киев не брал на себя ответственность за предыдущие взрывы в Крыму, включая атаки крейсера «Москва» весной, на штаб Черноморского флота в августе и теракт на Крымском мосту в начале октября, однако выражал по этому поводу удовлетворение и обещал вернуть себе полуостров.

«С приближением зимы обе стороны стремятся обеспечить себе успех, прежде чем суровая погода осложнит боевые действия», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября американский журнал Foreign Affairs написал, что Россия с помощью частичной мобилизации может победить в конфликте на территории б. УССР.