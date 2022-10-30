Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Москва, 30 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Владимир Путин
«Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта… От эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», — отмечается в сообщении.
Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.