Москва, 30 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта… От эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», — отмечается в сообщении.

Путин пожелал работникам транспорта успехов и всего наилучшего.