30 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 11:03 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«С самого начала круг подозреваемых был небольшим, с учётом технических возможностей стран», — отметил Grigorii G.

Многие пользователи не испытывали даже тени сомнения в том, что в этих подрывах замешаны не кто-нибудь, а представители ведущих стран Североатлантического альянса, обладающих техническими возможностями осуществить такой теракт.

«У кого есть мотив и подводные беспилотники, тот «Северные потоки» и взорвал. У Британии есть? Есть. Дело раскрыто», — написал Максим Б.

Некоторые комментаторы приписывают Соединённые Штатам Америки главенствующую роль в этом террористическом акте, в котором Великобритания выступила лишь непосредственным исполнителем.

«Заметьте, США действуют опять не сами, а бриташками. Типа у них есть вассалы поважнее и поменьше, причем, что интересно, в других случаях вассалы поменьше (хвост машет собакой) начинают рулить вассалами побольше (Зеленский пытается влиять на ЕС, страны Восточной Европы начинают указывать старым грандам типа Германии и Франции, что им делать). Ну а Британия заранее вышла из ЕС, так как она типа особо привилегированный вассал. Тем не менее их вот ручками взорвали, не сами США опять же мараются. Вот уже и ЕС в ощипочный цех попали, далее, как и с 404, будет следующий цех — разделочный», — поделился своим мнением Денис М.

Ряд пользователей указывает на то, что Североатлантический альянс по факту объявил России войну, подорвав российские газопроводы. Подобный акт агрессии не может остаться без ответа.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да, походу, уже всё, НАТО вступает в войну открыто. Пора чуть «освежить» полуостров, с которого был осуществлён акт агрессии», — считает Лев Т.

«А не лучше ли вместо того, чтобы просто обвинить, признать бриттов террористическим государством?!» — задаётся вопросом Игорь Н.

Часть людей полагает, что раз страны НАТО решили отрезать России пути доставки природного газа в обход территории бывшей УССР, то нашему руководству стоило бы наказать Запад путём перекрытия последнего трубопровода, снабжающего Европу топливом.

«Я не пойму: все турбины «Северных потоков» вышли из строя, потом их взорвали, а ржавая труба 50-летней давности, пролегающая [по территории бывш. УССР], до сих пор себя хорошо чувствует. Они там железобетонные? Тем более, эти турбины располагаются в зоне боевых действий. Неужели ни один снаряд до сир пор туда не прилетел?» — удивляется Кирилл М.

Напомним, 29 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».