Варшава, , 09:32 — REGNUM Бельгийский портал Modern Diplomacy обвинил Польшу в планах захвата западной части территории б. УССР и проведении там референдума.

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«План «Право и справедливость» — возродить Республику Польша в границах «исторических земель» — похоже, оформился задолго до российской спецоперации», — отмечается в материале.

Утвержается, что у поляков на территории б. УССР есть особые права, в том числе возможность деятельности в правительстве и получения тех же соцгарантий, которыми обладает население, а также право на законное приобретение компаний.

Издание пишет, что Варшава намерена ввести войска в западную часть б. УССР и провести там референдум о присоединении занятых земель к Польше. При таком сценарии, отмечает Modern Diplomacy, вторжение будут рассматривать не как оккупацию, а как приход «освободителей народа».