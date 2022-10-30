Оттава, , 09:27 — REGNUM Решение властей Канады выпустить государственные облигации для сбора средств для помощи киевскому режиму вызвало 30 октября массу негативных комментариев среди зрителей канадского телеканала CBC.

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При этом ранее о таком решении объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, уточнивший, что такие облигации будут предлагаться жителям страны в её главных банках со сроком обращения пять лет.

«Что касается Канады, то она уже достаточно дала [Киеву]. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось», — написал пользователь с ником Jeane Lennips.

«Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях?», — отметил зритель Jessy Villeneuve.

«Давайте продадим всё правительство и отправим его на [территорию б. УССР] (Трюдо тоже может поехать с ними)», — предложил Kaveh Farahmand.

«Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?», — указал Floating Leaf.

«И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. — прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин», — пошутил Pe Vo.

«Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно», — поддержал его Vance Lacarte.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в городе Монреале (Канада) было на время сорвано выступающими за окончание конфликта на территории б. УССР протестующими.