Анкара, , 09:25 — REGNUM Серийное производство первого электромобиля TOGG турецкой разработки запущено 29 октября. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Автомобиль TOGG togg.com.tr

Производство первого электромобиля турецкой разработки развёрнуто на заводе Togg Technology Campus в городе Бурса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии запуска производства. Он ознакомился с цехами, где начались работы по изготовлению корпуса и сборке автомобилей.

«TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что при выходе на полную мощность фабрика TOGG сможет выпускать до 175 тыс. автомобилей в год. Напрямую в производстве будет задействовано 4,3 тыс. человек, косвенно — ещё 20 тыс. специалистов.

Турецкая автомобилестроительная компания TOGG создана в 2018 году рядом местных предприятий. В 2019 году был представлен прототип электрического кроссовера TOGG, который позже стал первой моделью компании. К 2030 году турецкий производитель планирует выпустить пят разных моделей.

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