Анкара, 30 октября 2022, 09:25 — REGNUM Серийное производство первого электромобиля TOGG турецкой разработки запущено 29 октября. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Автомобиль TOGG
Автомобиль TOGG
togg.com.tr

Производство первого электромобиля турецкой разработки развёрнуто на заводе Togg Technology Campus в городе Бурса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии запуска производства. Он ознакомился с цехами, где начались работы по изготовлению корпуса и сборке автомобилей.

«TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что при выходе на полную мощность фабрика TOGG сможет выпускать до 175 тыс. автомобилей в год. Напрямую в производстве будет задействовано 4,3 тыс. человек, косвенно — ещё 20 тыс. специалистов.

Турецкая автомобилестроительная компания TOGG создана в 2018 году рядом местных предприятий. В 2019 году был представлен прототип электрического кроссовера TOGG, который позже стал первой моделью компании. К 2030 году турецкий производитель планирует выпустить пят разных моделей.

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