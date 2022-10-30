Ханты-Мансийск, 30 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Югре одобрена заявка в министерство здравоохранения РФ на участие региона в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных выплат медицинским работникам. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава региона Наталья Комарова.

Минздрав Приангарья ФАП

Как пояснила губернатор ХМАО, единовременные выплаты предоставляются в размере двух миллионов рублей для врачей и один миллион рублей для фельдшеров, акушерок и медицинских сестёр фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), работающих в сельской местности или рабочих поселках, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Один миллион рублей — врачам, и 500 тыс. рублей фельдшерам, переехавшим для работы в города с населением до 50 тысяч человек.

Наталья Комарова заметила, что потребность в медиках в сёлах Югры на сегодня составляет 45 врачей и девять фельдшеров; в городах с населением до 50 тысяч человек — 31 врач и три фельдшера.