Сеул, , 09:18 — REGNUM Гражданин Узбекистана погиб при давке в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает узбекистанское посольство в Южной Корее.

В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 — пострадали.

Среди погибших — 19 иностранцев, в том числе три гражданки РФ.

Полиции Южной Кореи удалось установить личности 140 из 151 погибшего в давке на фестивале.

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