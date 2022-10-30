Кызыл, , 09:18 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту инцидента на угольное шахте, в результате которого получил травмы работник. Инцидент произошёл 11 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В шахте Smdnr.ru

По данным следствия, при загрузке горной массы машинист погрузочно-доставочной машины придавил корпусом работника того же участка. В результате последний получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Дело открыто по статье «нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события, назначены экспертизы, осуществляется сбор характеризующего материала», — добавили в ведомстве.