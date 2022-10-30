Париж, 30 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В поддержку России, которая ранее приостановила своё участие в «зерновой сделке» после осуществлённого накануне боевиками ВСУ теракта на Севастополь, высказались 30 октября читатели французской газеты Le Figaro.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Большая часть пользователей посчитала такое решение российской стороны логичным и назвала киевский режим виновным в срыве соглашения по зерну, которое влияет на благосостояние многих стран мира.

«ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать своё зерно», — написал пользователь под ником Grand largue, уточнив, что ЕС фактически саботировал сделку тем, что не дал России возможность застраховать поставки.

«Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна», — поддержал его читатель Anou-Nimat.

«Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира», — отметил пользователь toutou.

«Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью», — высказался ca18, добавив, что в 2022 году Россия соберёт порядка 100 млн тонн пшеницы, что позволит ей обеспечить около четверти всего мирового экспорта.

При этом еще один пользователь обвинил главу киевского террористического режима в приостановке сделки, уточнив, что больше всего от этого пострадает Африка.

«Она не может дать ему оружие. <…> Так что ему всё равно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что приостановка Россией своего участия в «зерновой сделке» является «возмутительной».